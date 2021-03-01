الشعبية بقيادة الحلو: ترتيبات لتنسيق موقف التفاوض مع عبد الواحد





جدّدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تمسكها بعلمانية الدولة للتفاوض، وأعربت عن أملها في تحقيق السلام واستجابة الحكومة لطرحها.

وقال القيادي بالحركة محمد يوسف مصطفى لـ(الصيحة)، إن الحركة ما زالت مُتمسِّكة بموقفها بشأن فَصل الدين عن الدولة، وأضاف (لم نَلتقَ إخطاراً باستئناف التفاوُض)، وأكّد استعداد وجاهزية الحركة لمواصلة التفاوض وأشار إلى تواجد وفدها بجوبا لهذا الهدف، وأكد مصطفى أنهم متفقون على إعلان المبادئ المُوقّع بين رئيس الوزراء ورئيس الحركة الحلو بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر العام الماضي، وأضاف: (في حال لم نتّفق على تلك المبادئ، لن نُوقِّع على اتفاق سلام)، وأعلن أن الحركة ستشرع في اتصالات رسمية مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور لتنسيق مواقف التفاوض بينهم، نافياً وجود أي تنسيق في الوقت الحالي.

وكان وزير الإعلام حمزة بلول قد أكد في تصريحات صحفية أمس، عن مساعٍ لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو خلال الأسبوع المقبل، وأعلن عن تواصُل مع رئيس حركة عبد الواحد نور لاستكمال التفاوض.

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة