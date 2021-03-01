السيادى:ماتناقله الاعلام عن اعضائه عار من الصحة ويثير الفتن والبلبلة





أكدت الامانة العامة لمجلس السيادة عدم صحة الخبر الذى أوردته صحيفة الانتباهة في عددها رقم”٥١٧٧” الصادر الاثنين الموافق الاول من مارس ٢٠٢١م وتناقلته عنها عدد من وسائط الاعلام، والذى جاء بعنوان ” اعضاء السيادي الجدد يرفضون (١٠٠) أكسنت ويطلبون لاندكروزرات “. وأوضحت الامانة العامة لمجلس السيادة بحسب ( سونا) إن تاخير اعضاء مجلس السيادة الجدد عن أداء اليمين الدستورية يعزى لطوافهم بعدد من الولايات للتبشير باتفاق جوبا لسلام السودان وتهيئة البيئة المناسبة لانزالة لارض الواقع، واشارت أن الخبر القصد منه إثارة الفتن والبلبلة، وعكس صورة سالبة عن صناع السلام وقادته الذين بذلوا النفس والنفيس من اجل التوصل لاتفاق سلام عادل يرضي الجميع، واكدوا عبر أروقة التفاوض بجوبا حرصهم على أمن واستقرار ووحدة السودان. وعبرت الامانة عن املها أن يسهم الإعلام ووسائطه المتعددة بدور فاعل وبناء في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها عملية بناء السلام وتحقيق الأمن والإستقرار للسودان وشعبه.

الخرطوم ( كوش نيوز)