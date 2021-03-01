النائب العام يكشف موانع محاكمة مطلوبي الجنائية محلياً





كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن موانع تعيق عملية محاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في البلاد في مقدمتهم المخلوع عمر البشير.

وقال الحبر في تصريح مقتضب لـ(التيار) أن ضعف البنية التحتية مثل القاعات الحديثة والجوانب التقنية الأخرى يشكل حاجزاً للمحاكمة المحلية،

موضحاً أن أمر المحاكمة المحلية يتم عن طريق تقديم طلب للجنائية الدولية يحمل دفوعات متينة من ثم تنظر المحكمة ما إذا كانت تركيبة المحاكم وبيئتها مؤهلة أم لا ، ووضع القوانين المحلية ملائمة أم لا ؟، ومن ثم تصدر المحكمة أمراً وفقاً للدفوعات التي قدمت وذكر تاج السر أن المحاكمة المحلية ليست بهذه البساطة التي يعتقدها البعض

المصدر : صحيفة التيار