تشريد اكثر من ١٢٦ موظف من أكفأ واطهر المصرفيين في السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

النقابة العامة لعمال

المصارف والاعمال المالية

دورة ٢٠١٦— ٢٠٢١

بيان مهم

قال تعالي في محكم تنزيله

(لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ) صدق الله العظيم سورة ابراهيم (٤٢ )

بدءا حسبنا الله ونعم الوكيل _ الظلم ظلمات يوم القيامة والحق سيظهر حتما

في وقت يعيش فيه الشعب السوداني عامة والعاملين بصورة خاصة أوضاع معيشة صعبة تمثلت في ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية للحياة حيث تجاوزت معدلات التضخم ال٣٥٠ بنهاية الشهر الماضي بالإضافة إلى ندرة في (الوقود َ الغاز. الخبز. الكهرباء والدواء) نتيجة لانتهاج الدولة لسياسات اقتصادية فاشلة ومجربه على عدد من البلدان ولم تورث شعوبها إلى الفقر والعوز والبطالة والحروب الأهلية وفي ظل هذا الوضع المتأزم ونحن ننتظر من القائمين على الأمر وضع المعالجات العاجلة لرفع معانات المواطنين والاهتمام بالجهاز المصرفي والعاملين فيه لإنجاح السياسات النقدية الصادرة من البنك المركزي تفاجئنا لجنة إزالة التمكين تقوم بارتكاب أبشع مجزرة عمالية ببنك السودان المركزي بفصل وتشريد اكثر من ١٢٦ موظف من أكفأ واطهر المصرفيين في السودان دون اي مصوغ قانونى أو إتباع الطرق القانونية السليمه لمحاسبة العاملين فقط بحجة انتمائهم السياسي ولو كان الإنتماء السياسي جريمه يعاقب عليها الموظف بالفصل لما بقيه أعضاء لجنة إزالة التمكين ببنك السودان في وظائفهم إلى يومنا هذا بل ظل العاملين ببنك السودان بعيدين عن العمل السياسي بل كانوا اول من تقدم الصفوف عندما طالب الشعب بالتغيير وكثير من من تمه فصلهم اليوم لاعلاقة لهم بالعمل السياسي ويشهد عليهم زملائهم بذلك ويشهدوا لهم أيضآ بالمهنية والنزاهة والتجرد ونكران الذات قد بذلوا الغالي والنفيس لتطوير العمل المصرفي

ولم يكتفي القائمين على هذا الأمر بهذه المذبحة لزملائهم بل في سابقة لاتشبه أخلاق الشعب السوداني ولا تمت لسلوكنا في الجهاز المصرفي بصلة الذين عرفوا بالإحترام المتبادل بينهم كزملا واحترام المتعاملين مع الجهاز المصرفي

قاموا بمنع زملائهم من الدخول لبنك السودان وارجاعهم من البوابات ٠من غير أن يكلفوا نفسهم توفير مستند لزملائهم يثبت ايقافهم عن العمل

ومن اوجب واجباتنا في النقابة العامة رفض واستنكار هذا العمل الهمجي البشع القائم علي التشفي والانتقام

ونطلب من العاملين بالجهاز المصرفي الاصطفاف ورفض مثل هذه الأساليب التي لاتشبه أخلاقنا

بعض الرجال حديد حين يقرعه خطب

وبعضهم اوهن من الخزف

والله من وراء القصد

المكتب التنفيذي

١/ ٣/ ٢٠٢١