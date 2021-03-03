(أسر الشهداء) تعلن عدم مشاركتها في (التشريعي)





أعلنت منظمة أسر الشهداء عدم مشاركتها في المجلس التشريعي وانها ليس لديها مطالب تتعلق باستكمال هياكل السلطة او اي مطالب سياسية اخرى، مشددة على مطالبتها بقصاص الشهيد فقط .

وقال الامين العام للمنظمة كشة عبد السلام لـ(السوداني) إنهم يؤيدون مبادرة الشيخ الطيب زين العابدين المتكاملة التي تدعو الى تشكيل المجلس من الكتل الثورية الحقيقية وليس المتسلقين والارزقية. وقطع كشة بأن المجلس التشريعي الذي بصدد الإعلان يتكون من قوى خيانة الثورة واحزاب الهبوط المتحالفة مع العسكريين ومحاصصات سلام جوبا بالاضافة الى اللجنة الامنية للبشير التي رشحت ترك و ودعة لرئاسة المجلس. واضاف: لن نعترف بتشريعي اطلاقا لا يعبر عن الثورة وروح الثورة واهدافها من قريب او بعيد، ولا يعبر عن جماهير الثورة والشعب .

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني