جدو: تسريع مفاوضات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية من اولويات الوزارة





اكد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين أولويات وزارته في تسريع مفاوضات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والمصادقة على إتفاقية منطقه التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الاندماج في السوق الأفريقي الموحد. وجدد الوزير تأكيده خلال اجتماعه بقيادات العمل التنفيذي بوزارته اليوم الأربعاء باهتمام وزارته في تخفيف أعباء المعيشة من خلال تفعيل دور الحركة التعاونية والتموين وتعميم برنامج (سلعتي) واهميه انشاء وحدة للرقابة على الأسعار وضبط النشاط التجاري. وشدد الوزير على اهمية تفعيل دور مباحث التموين وتنفيذ قاعدة بيانات للسلع الاستراتيجية والاستهلاكية ومراجعة السياسات التجارية لاستيعاب التجارة في الخدمات تمشياً مع متطلبات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وبحسب سونا ،أمن الوزير على اهميه تعديل قانون تنظيم التجارة وقانون سجل المصدرين والمستوردين لضبط تصدير السلع وضمان توريد حصيلة الصادرات لبنك السودان. وأشار لأولويات المحور الأمني في انشأ محطات التجارة الدولية المشتركة مع دول الجوار لضبط حركة التجارة عبر الحدود والمعابر وتنفيذ برنامج النافذة الواحدة لربط محطات التجارة الدولية شبكياً.

الخرطوم(كوش نيوز)