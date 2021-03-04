الطاهر حجر : الاوضاع في دارفور مأساوية





وصف عضو المجلس السيادي ورئيس قوى تجمع تحرير السودان الطاهر حجر قرار توحيد سعر الصرف بالشجاع والقوي وتوقع أنه سيقود للاصلاح الاقتصادي وأقر حجر خلال مؤتمر صحفي أمس بسونا بمعاناة المواطنين بسبب عدم توفر الاحتياجات الاساسية وغلاء اسعارها وانتقد تأخير تنفيذ اتفاق السلام.

وقال إن البطء في الكبير في التنفيذ سيجعل الاتفاق نسيا منسيا، وأماط اللثام عن الاوضاع بولايات دارفور ووصفها بالمأساوية وشدد على ضرورة اقامة مؤتمرات صلح حقيقية وليس على طريقة النظام البائد واعتبر ان الوضع في المعسكرات غير مقبول، واستنكر الاحاديث التي راجت حول احتلال قوى الكفاح المسلح للخرطوم، وجدد تاكيده أن القوات التي وصلت الخرطوم لانفاذ الترتيبات الامنية وانها محدودة وذات مهام خاصة، وأوضح ان تلك الاحاديت التي راجت مقصودة من بعض الجهات المضادة للسلام ، وانها تحريضية لجهة أنها لا تمثل كل السودانيين وأعلن عن رغبتهم في بناء جيش وطني موحد .

ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها باعادة ترتيب المصفوفة من اجل تنفيذ ببند الترتيبات الامنية وزاد نحن نتاسف لتاخر تنفيذها وسخر من ما رشح حول مطالبتهم بسيارات لاندكروزر قائلا : هذا أمر غريب ومقصود وحتى هذه اللحظة لم التق برئيس المجلس السيادي.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة