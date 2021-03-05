حمدوك يوجه بعلاج مصابي الثورة داخل وخارج البلاد





وجه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الجهات المختصة بتوفير بطاقات علاجية مميزة لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة، للحصول على أفضل خدمات طبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة.

والتقى ممثلو منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر، ومنظمة أسود النضال، برئيس الوزراء برئاسة المجلس أمس (الخميس).

وأكد حمدوك أن دعم الدولة لقضايا المصابين هو حق أصيل لهم، مشيراً إلى أن شأن مصابي ثورة ديسمبرالمجيدة يمثل أولوية قصوى للحكومة.

ووجه بحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة لعلاج المصابين بالخارج، وإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة المجيدة توطئة لتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم.

السوداني