البرهان يطلع على الأوضاع الأمنية بولاية غرب كردفان





اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية غرب كردفان.

وأطلع والي ولاية غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح البرهان على الأوضاع الأمنية والسياسية والمشروعات التنموية ونتائج مؤتمر النفط الذي عقد مؤخرا بالولاية، لدى زيارة الوالي للبرهان بالقصر الجمهوري.

وأكد رئيس مجلس السيادة دعم الدولة لجهود ولاية غرب كردفان بما يمكنها من تحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لمواطنيها.

وقال حماد في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول قضية الحدود وضرورة عقد مؤتمر يضم ولايات التمازج مع دولة جنوب السودان وإعطاء أولوية لمشروع كهرباء الفولة حتى يرى النور باعتباره مشروعا استراتيجيا للولاية.

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