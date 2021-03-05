المالية: ترتيبات لوضع حد لاستيراد السيارات





كشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم عن اتجاه وزارته بالتشاور مع وزارة التجارة لوضع ترتيبات تحد من استيراد السيارات بالبلاد. و”أمس الخميس” اختتم وزراء القطاع الاقتصادي زيارة إلى ولاية البحر الأحمر بحسب صحيفة السوداني الدولية، امتدت لثلاثة أيام وقف خلالها الوفد على الأوضاع بميناء بورتسودان الرئيسي والمطل على ساحل البحر الأحمر.

وقال جبريل أن البلاد تستورد كماً كبيراً من السيارات بيد أنه لم يوضح آليات المعالجة.

في غضون ذلك قال وزير النقل ميرغني موسى، إن الاجتماع المشترك لوزراء القطاع الاقتصادي مع مجلس إدارة الموانئ البحرية، أمن على وضع أقصى درجات الالتزام بالمعايير والقوانين والاتفاقيات الدولية والخروج من النمط (البيروقراطي) والإجراءات التي تعطل سير العمل، من أجل تحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية بالقطاع الذي تعول عليه الدولة كثيراً.

من جانبه قال مدير ميناء عثمان دقنة، سعد عبد النبي أن العمل في حل المشكلات التشغيلية يسير بخطى جيدة، إلا أنه أوضح أن هنالك نقصاً في الخدمات التي تقدم للعاملين، بيد أنه عاد وقال: “الميناء يعاني من كم كبير من المهملات تحتاج إلى اتخاذ قرارات بالإبادة للتالف والدلالة”، وقال” “إن هنالك عدداً كبيراً من السيارات بميناء سواكن تحتاج إلى قرارات واضحة”.

(كوش نيوز)