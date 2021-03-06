إصابة وزير الصناعة السوداني وعائلته بفيروس كورونا





أعلن وير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ فجر يوم السبت إصابته بفيروس كورونا وعدد من أفراد عائلته وكتب بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (تاكد قبل قليل اصابتي بكورونا رغم ان معمل الساحة من عشرة ايام حدد اصابتي بالملاريا وخضعت لعلاجها طوال هذه الفترة وحتي اليوم

دون تحسن ملحوظ رغم الحبوب والحقن

كذلك اصيبت بكرونا زوجتي اماني مالك نتاج المخالطه وابنتي شيماء واسراء

دعواتكم بتمام الصحه والعافيه

ونسأل الله عاجل الشفاء).

الخرطوم(كوش نيوز)