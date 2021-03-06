حمدوك يوجَّه بمراجعة دقيقة للمناهج الجديدة والإبقاء على السور المحذوفة من منهج القران الكريم





وَجَّه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بعد اطلاعه على التقرير الخِتامي للجنة القومية المكلفة بمراجعة المناهج التعليمية الجديدة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012؛بمُراجعة كافة الكٌتب المدرسية مراجعة دقيقة مِن قبل المؤلفين ومتخصصي اللغة والمصممين بمن فيهم رسامو الأشكال وواضعو الصور وإرسال “مسودة” الكتب المُنجزة لمقومين متخصصين في مادة كل كتاب لمراجعتها علمياً قبل إرساله إلى المطبع.

وشدّد “حمدوك” فِي قرار تحصلت (الجريدة) على نسخة مِنه على عدم طِباعة أي كتاب قبل إجازته العلمية من قبل ثلاثة مقومين. إضافةً لتدريب المعلمين تدريباً مستمراً لمواكبة التطورات المتسارعة؛حتى لا يصبح المعلم ملقناً فقط.داعياً إلى تشكيل مؤتمرات المناهج بانعقاد مؤتمر منفصل لمناهج المرحلة الإبتدائية.

مطالباً بالإبقاء على سور الحفظ في القران الكريم كاملة دون حذف أي آية من آياته،والإبقاء على كل الوحدات والدروس التي تم حذفها من كتب الرياضيات بالصف الثاني والثالث والخامس، وحذف الوحدة الأولى (المجموعات) والوحدة الخامس (العمليات على المجموعات) من كتاب الرياضيات للصف السادس.

ووجه “حمدوك” بضرورة تضمين مهارات(القرن الحادي والعشرين) في محتويات المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام المختلفة ووضع مناهج التعليم الجديدة في صورتها المتوقعة لسودان ثورة ديسمبر المجيدة ،وأن يكون مع كل كتاب دليل أو مرشد للمعلم.

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة