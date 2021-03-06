السيسي يغادر البلاد





غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البلاد بعد زيارة استغرقت عدة ساعات اجرى خلالها مباحثات ثنائية مع كل من الرئيس السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى مباحثات بين الجانين السوداني والمصري شملت القضايا المشتركة وكيفية تطوير وتنيمة العلاقات بين البلدين اضافة الى قضية الساعة العودة الى مفاوضات جادة وفعلية بشأن سد النهضة بما يحقق مطالب السودان ومصر وكان في وداعه بحسب سونا ، الوفد المرافق لسيادته الفريق ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة والدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.

الخرطوم(كوش نيوز)