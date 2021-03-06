(الشيوعي) يطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية (سيداو) و إلغاء قانون الأحوال الشخصية
طالب الحزب الشيوعي بتمثيل النساء بنسبة 40% في جميع المؤسسات الحكومية و الدستورية و القطاع الخاص .
و حذَّر المكتب السياسي للحزب في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إطلع عليه “باج نيوز” من استمرار العنف و الانتهاكات ضد النساء بمناطق النزاعات و معسكرات النزوح ، و شدد على ضرورة انتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية و المصادقة الفورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .
و قال الحزب إنه يدعم دور المرأة الأساسي في إحداث التغيير الجذري في ظل التحولات السياسية و الإرتهان لسياسات النيوليبرالية و الرأسمالية العالمية ، و أضاف (جنباّ إلى جنب مع رفيقها الرجل وصولاً لمدنية كاملة و ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة و المساواة).
و طالب الشيوعي بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية و الجنائية و الإجرائية لسنة 1991م و كل القوانين المقيدة للحقوق و الحريات بالإضافة إلى إلغاء المناهج التعليمية التي تكرس لدونية المرأة و ضرورة اعتبار الاغتصاب جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية ، و تحسين الأوضاع المعيشية للنساء و توفير خدمات الصحة الإنجابية و رعاية الأمومة و الطفولة .
المصدر: باج نيوز
تعليق واحد
الحزب الشيوعي وسيداو والدعوة للانحلال والتفريط في العروض..اسال هل هؤلاء من ام سودانية واب سوداني!!بالله نسمع كلام الله والرسول ام اولئك الذين يريدون ان تشيع الفاحشة؟عودوا الي بارئكم ..