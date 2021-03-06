(الشيوعي) يطالب الحكومة بالمصادقة على اتفاقية (سيداو) و إلغاء قانون الأحوال الشخصية





طالب الحزب الشيوعي بتمثيل النساء بنسبة 40% في جميع المؤسسات الحكومية و الدستورية و القطاع الخاص .

و حذَّر المكتب السياسي للحزب في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إطلع عليه “باج نيوز” من استمرار العنف و الانتهاكات ضد النساء بمناطق النزاعات و معسكرات النزوح ، و شدد على ضرورة انتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية و المصادقة الفورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .

و قال الحزب إنه يدعم دور المرأة الأساسي في إحداث التغيير الجذري في ظل التحولات السياسية و الإرتهان لسياسات النيوليبرالية و الرأسمالية العالمية ، و أضاف (جنباّ إلى جنب مع رفيقها الرجل وصولاً لمدنية كاملة و ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة و المساواة).

و طالب الشيوعي بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية و الجنائية و الإجرائية لسنة 1991م و كل القوانين المقيدة للحقوق و الحريات بالإضافة إلى إلغاء المناهج التعليمية التي تكرس لدونية المرأة و ضرورة اعتبار الاغتصاب جريمة حرب و جريمة ضد الانسانية ، و تحسين الأوضاع المعيشية للنساء و توفير خدمات الصحة الإنجابية و رعاية الأمومة و الطفولة .

المصدر: باج نيوز