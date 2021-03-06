مناوي ينتقد غياب الحكومة عن افتتاح مجمع (الكاردينال) بمستشفي أم درمان التعليمي





استنكر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الحكومة تقصير الحكومة الإنتقالية وعدم مشاركتهم في إفتتاح المشروعات الخدمية التي نهم المواطنين.

وقال مناوي خلال مخاطبته إفتتاح مجمع أشرف سيد أحمد الكاردينال لجراحة العظام بمستشفى الخرطوم التعليمي اليوم (كنت أتوقع حضور مسؤول حكومي في هذا الافتتاح لكن للأسف لم أجد أي مسؤول أو ممثل للحكومة).

ودعا مناوي رجال الأعمال في البلاد لمساندة الحكومة والمساهمة في تأسيس مشروعات تنموية لفائدة المواطن في ظل الظروف الإقتصادية التي تعيشها البلاد وقال (نحنا عارفين أنو البلد ماشه على عجل الحديد) وأشار إلى أنها تحتاج إلى دعم أبنائها.

وأعرب مناوي عن شكره وتقديره للإعمال الخيرية التي يقوم بها الكاردينال لصالح الوطن والمواطن وقال (إذا وضعوا الكاردينال في كفة مع من يتهافتون على رئاسة السودان لرجحت كفة الكاردينال) وأضاف (أين المشكلة إذا ترشيح الكاردينال لرئاسة الجمهورية).

من جانبه أعلن رجل الأعمال أشرف سيد أحمد الكاردينال عن افتتاح خمس مستشفيات جديدة خلال الفترة القادمة في مدة لا تتجاوز (60) يوماً، تشمل مستشفى بالفاشر وآخر بالجنينة وثلاث مستشفيات أخرى بكل من نيالا و مروي وأبو حمد، وأشار إلى مُخطط لإنشاء مستشفى لسرطان الثدي.

ونفى الكاردينال الحديث عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وقال (أن ما يأقوم به من عمل خيري أقصد به وجه الله وأنا ما بعمل الكلام دا عشان اترشح لرئاسة الجمهورية).

باج نيوز