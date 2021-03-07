التجارة: لن نسمح بدخول المركبات للبلاد بطرق غير قانونية





أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين الأستاذ حسن أبوعوف أن وزارته لن تسمح بدخول المركبات والعربات للبلاد بطرق غير قانونية وكل من يخالف ضوابط إستيراد السيارات يعرض نفسه للعقوبات الواردة في قانون تنظيم التجارة والمتمثلة في المصادرة والغرامة أو العقوبتين معاً.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن علي جدو آدم وزير التجارة والتموين وجه بضرورة الفصل بين عمليات جمع السلاح والاستيراد غير المقنن للعربات والتي هي من إختصاصات وزارة التجارة والتموين والتي تعكف الآن على وضع الضوابط الكفيلة بإيقاف أي استيراد غير مقنن للسيارات.

وناشد الوزير جميع الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق المشترك لمنع تهريب السيارات ووقف التفلتات بصورة نهائية.

سونا