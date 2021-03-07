لجنة تفكيك نظام 30 يونيو ترد على قرار بنك السودان المركزي





تقول اللجنة في تعميمها ردًا على بنك السودان المركزي، إنّها تفاجأت بصدور توجيه من محافظ بنك السودان لنائب المُحَافِظ ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الإثنين.

كشفت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة، عن أنّ قراراها القاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، غير قابل للتنفيذ.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده.

وأضافت” تؤكّد اللَجْنَة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم 492 والقاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى مُحَافِظ البَنْك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات القانون.

والأحد، قرّرت إدارة بنك السودان المركزي، إعادة جميع المفصولين من العمل بالبنك المركزي، الذين وُضعت أسماؤهم في قائمة سابقة.

المصدر : باج نيوز