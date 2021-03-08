سياسية
وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون مع وفد المحكمة الجنائية الدولية
بحث الفريق أول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية أوجه التعاون والتنسيق بين السودان ووفد المحكمة الجنائية الدولية فى شتى المجالات بجانب الإهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم بين المحكمة ووزارة الداخلية والأجهزة العدلية بالبلاد. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السيد فاكيسو رئيس وفد المحكمة الجنائية الدولية بحضور الفريق أول شرطة حقوقى خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة يذكر بحسب سونا ، أن وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد تفقد عددا من المؤسسات العدلية بالبلاد.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 تعليقات
بيع تام لارادة البلد بالمجاااااان وتسليم مهين ومستفز للسيادة بكل بجاحة لصالح اعداء البلد لا تقبلوا بهذه المهانة فالتاريخ لن يرحمكم
الدور عليك ي المنطط عينيك من يقف وراء الجناىية طابور طويل يستهدف جميع ضباط الشرطة والجيش ليحل محلها الاستعماري الدولي ومن يتنازل لن يكون لتنازله حدود لذا احموا انفسكم وبلدكم بالرفض دون تردد والا فالاستهداف لن يقف عندكم