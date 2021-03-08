وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون مع وفد المحكمة الجنائية الدولية





بحث الفريق أول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية أوجه التعاون والتنسيق بين السودان ووفد المحكمة الجنائية الدولية فى شتى المجالات بجانب الإهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم بين المحكمة ووزارة الداخلية والأجهزة العدلية بالبلاد. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السيد فاكيسو رئيس وفد المحكمة الجنائية الدولية بحضور الفريق أول شرطة حقوقى خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة يذكر بحسب سونا ، أن وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد تفقد عددا من المؤسسات العدلية بالبلاد.

الخرطوم(كوش نيوز)