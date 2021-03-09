إزالة التمكين تنصح محافظ المركزي تقديم استئناف لها بدلاً من إعادة المفصولين





تحصلت “المصادر” على معلومات جديدة بشأن الازمة التي نشبت بين محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح ولجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو على خلفية الغاء المحافظ قرار اللجنة الذي قضت بموجبه بفصل العشرات من موظفي البنك وإعادتهم لوظائفهم، وكشف عضو لجنة ازالة التمكين أن وفداً رفيعاً من لجنة التفكيك برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة خالد عمر يوسف وطه عثمان اسحق عضو اللجنة العليا بزيارة ميدانية للبنك المركزي، وأوضح ان الوفد إلتقى بمحافظ البنك محمد الفاتح وشدد على ضرورة الإمتثال لقرار اللجنة وقال إن الوفد نصح محافظ البنك بتقديم إستئناف ومظلمة للجنة للنظر فيه وفقاً للوثيقة الدستورية، بينما أكدت مصادر أخرى ان العشرات من المفصولين الذين عادوا لوظائفهم تفاجأوا بإختفاء مقتنياتهم وأدوات عملهم مما أحدث ربكة وخلل في العمل، ورجحت ذات المصادر ان تكون مسألة اختفاء المقتنيات الخاصة بالعاملين خطوة أقدمت عليها لجنة التفكيك الخاصة ببنك السودان من أجل قطع الطريق أمام عودة المفصولين لمزاولة مهامهم، ولم تستبعد المصادر أن يدفع محافظ بنك السودان بإستقالته لتمسكه بعودة المفصولين.

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة