الجمارك تسلم المالية الذهب المصادر





سلمت هيئة الجمارك ومكافحة التهريب، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، (48) كيلو و(151) جراماً من الذهب و(388,010) دولارات أمريكية و(2,572,120) ريالاً سعودياً و(73,355) درهماً إماراتياً و(11,650) ريالاً قطرياً و(26,300) يورو و(15,080) جنيهاً استرلينياً، و(8,600) جنيه سوداني كانت قد تم ضبطها في محاولات تهريب خلال العامين 2018 – 2019م.

وأكدت الجمارك أن المبالغ والأموال العينية التي تم تسليمها كانت تمثل معروضات واكتملت حولها مرحلة التقاضي، وأصبحت ملكاً لحكومة السودان، وتم التسليم بحضور وكيل المالية آمنة أبكر ووكيل التخطيط بالوزارة د. أمين صالح ومدير هيئة الجمارك الفريق د. بشير الطاهر بشير.

ووعد وزير المالية جبريل إبراهيم بمد هيئة الجمارك ومكافحة التهريب بالأجهزة المتطورة التي تساعد في الكشف على هذه الجرائم التي تهدد الأمن والاقتصاد الوطني، وأكد أن الحكومة تقدر مجهودات الهيئة في مكافحة الجرائم، وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة كتوحيد سعر الصرف تُساعد المواطن في بيع وشراء العملات والذهب من الجهات الرسمية من غير اللجوء الى التهريب.

من جانبه، أكد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، جاهزية الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن التهريب يمثل أكبر التحديات التي تواجههم مما يتطلب توفر أجهزة متطورة للكشف عن هذه الجرائم.

الخرطوم ـ جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة