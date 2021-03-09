حمدوك يُوجِّه محافظ بنك السودان بالامتثال لقرارات لجنة إزالة التمكين





وجّه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بفصل عدد من الموظفين بالبنك المركزي.

وكان محافظ بنك السودان قد أعاد إلى الخدمة أكثر من 200 موظف، أنهت خدمتهم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين وزاولوا عملهم أمس.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عاصفاً استمر لوقتٍ مُتأخِّرٍ أمس على خلفية الخلافات التي نشبت بين لجنة إزالة وبنك السودان وشمل الاجتماع الجانبين.

وأقر حمدوك في ختام الاجتماع، أهمية تنفيذ قرارات اللجنة.

الخرطوم ـ مريم أبشر

صحيفة الصيحة