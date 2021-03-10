حميدتي يصل السعودية في زيارة غير معلنة





وصل نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي محمد حمدان دقلو، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة غير معلنة صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بحسب صحيفة الجماهير دقلو بلبس الاحرام داخل الحرم المكي يقوم بأداة مناسك العمرة.

صورة لحميدتي و شيخ الحرم المكي – صباح اليوم الاربعاء ولم يعلن مجلس السيادة الإنتقالي أو مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن الرحلة .

الخرطوم(كوش نيوز)