سياسية
مناوي يسخر من قرارات لجنة إزالة التمكين
سخر عضو مجلس الشركاء ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي من قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة نظام الثلاثين من يونيو. ووصف مناوي، الطريقة التي تتعامل بها اللجنة بالسياسية، منوهاً إلى ضرورة الانتباه لها.
وحذر مناوي بتغريدة له في “توتير”: “وإلا نصبح مشاهدين لمسلسل ما اعتبره تقطيع جسد الوطن”.
(كوش نيوز)
2 تعليقات
شوف العفن اقفل ادبخانتك بكره بتشيل عفشك َترحع زي اول دقاقك حمبدتي لمن قلت واي ي ي ي ي تصريحاتك عن لجنة التمكين بتوجعك تاني للخلا والسموم.
هو افضل من قحت الذین لا یعرفونه اهل السودان