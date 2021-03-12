الدقير: سياسات القبول التي أعلنت مؤخراً تضغط على الشرائح الضعيفة





انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، سياسات القبول للتعليم العالي التي تم تطبيقها مؤخراً، وقطع بأنها تمثل ضغطاً على الشرائح الضعيفة.

وشدد خلال تدشين مبادرة السلم المجتمعي لولاية غرب دارفور التي أطلقها التحالف السوداني بمقر الحزب أمس بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة حصول كل مواطن على التعليم وطالب بالاسراع في معالجة السياسات.

وأكد الدقير أن سياسات المنظومة العدلية لم يحدث فيها تغيير، وانتقد عدم هيكلة المنظومة القضائية والعدلية حتى الوقت الراهن، داعياً الى الابتعاد عن سياسة التخوين وتعاون قوى الثورة لانجاح الفترة الانتقالية.

وأقر الدقير بأن الشهور التي أعقبت سقوط النظام لم تكن موفقة، داعياً الى وضع خطة استراتيجية موحدة للبناء وأعلن عن دعمه لمبادرة السلم المجتمعي وقال يجب هزيمة الملفات التي تركها البشير.

ومن جهته أقر عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس التحالف السوداني خميس عبد الله بأن هناك تهميشاً مفرطاً للمرأة وأكد انها ظلت تدفع ثمن ويلات الحروب بالبلاد، وأرجع صفوف الخبز والوقود إلى التركة التي خلفها النظام البائد.

(كوش نيوز)