بالفيديو: وزير رئاسة مجلس الوزراء يعلن التأمين على استئناف متبقي المنحة السعودية للسودان





قال وزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، إن لقاء رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرياض وعدد من المسئولين بالمملكة، أحرز تقدما ملموسا في العديد من الملفات وتوصل الطرفان لاتفاق سياسي في عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بأمن البلدين و أمن وسلامة منطقة البحر الأحمر.

واضاف ان الجانبين أمنا على ضرورة التكامل بينهما، فيما أكد الجانب السعودي دعمه للانتقال في السودان وضرورة تجاوز الصعوبات التي تواجهها، إلى جانب استئناف متبقي المنحة السعودية للسودان .

وأوضح في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم مساء الجمعة عقب عودة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك من زيارة للقاهرة استبقها بزيارة للمملكة العربية السعودية، إنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار وإنشاء شركة سودانية سعودية في مجالات متعددة، مؤكدا أن ولي العهد السعودي التزم بوضع 3 مليار دولار للشراكة الاستثمارية بين البلدين وحث الآخرين للدخول في استثمارات مع السودان مضيفا أن الجانبين يناقشان عبر لجان تفاصيل وصول المنحة والاستثمارات مع مراعاة أولويات السودان.

واعتبر خالد عمر يوسف زيارة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك لكل من الرياض والقاهرة أنهما تأتيان في إطار التكامل والتعاون مع جيراننا ضمن علاقة صحية مهمة يرتبط بها السودان ارتباط استراتيجي، وأشار وزير رئاسة مجلس الوزراء ان نتائج الزيارتين ستظهر في الأيام المقبلة.

الخرطوم 12-3-2021 (سونا)