جعفر الميرغني يتلقى تنويراً عن سير تنفيذ إتفاق مسار الشرق





أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل دور الحزب وإسهامه في ترسيخ الاستقرار في شرق السودان عبر مبادرة يرعاها السيد محمد عثمان الميرغني.

جاء ذلك في إتصال هاتفي تلقاه من الاستاذ اسامة سعيد رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان قدم فيه تنويراً شاملا لسيادته لكل المصاعب والعقبات التي تواجه تنفيذ إتفاق مسار شرق السودان.

وأوضح عبدالرحمن شنقب الناطق الرسمي باسم مسار الشرق في تعميم صحفي أن جعفر الميرغني أكد أن إتفاق مسار شرق السودان وإستحقاقاته إلتزام يجب الإيفاء به فورًا، كما حث على العمل لإرساء دعائم السلم المجتمعي والاهلي في شرق السودان. مشيرا الى الاتفاق على عقد إجتماع موسع في غضون الايام القليلة القادمة في القاهرة برعاية السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي.

الخرطوم 13-3-2021 (سونا)