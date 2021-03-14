وكيل الثروة الحيوانية المقال : اسألوا عن من يصدر إناث الإبل لتعرفوا الحقيقة





دعا وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح إدريس، لمحاسبة الذين تسببوا في إرجاع صادر الماشية السودانية من قبل المملكة العربية السعودية .

وقال فرح لـ(السوداني) :” هنالك لجنة تم تكوينها من قبل مجلس الوزراء برئاسة وكيل العدل، وأرسل التقرير إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من (٥) أشهر ولم يتخذ بها قرار”.

وفيما يخص صادر إناث الهجن قال عادل فرح :” اسألوا من المصدر ومن المستورد حتى تعرفوا الحقيقة” ومن أين صدر التوجيه بالجانب الفني، واضاف : “استندنا إلى تقرير لجنة مكونة من الجهات ذات الصلة ووافق عليها مجلس الوزارء”، مشيرا الى أن ٩٥٪ من البواخر تم إنزالها مره اخرى دون أية تدخلات َ، ولهذا السبب دعونا إلى تسليم فوب أو بركوتول تجاري .

الخرطوم : إبتهاج متوكل

صحيفة السوداني