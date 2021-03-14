سياسية
وزير التربية السابق: لم أستقلْ وتصرف رئيس الوزراء مؤسف وليس متوقعاً
قال وزير التربية والتعليم السابق البروفيسور محمد الأمين التوم ، إنه لم يتقدم باستقالته، وكتب توضيحاً لوجهة نظره في قضية تربوية ، وأقر بأن المناهج سببت أزمة بينه ورئيس الوزراء.
وقال التوم : ” رئيس الوزراء لم يتصل بي قبل أو بعد قرار تجميد المناهج والوزير في أي وزارة هو المستشار الاول لحمدوك وكنت اتوقع أن يتصل بعد لقاء المجموعة التي ذهبت إليه”.
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
تعليق واحد
يتصل بيك عشان يقول شنو ، يا عجوز اختشى ، ده موضوع انتهى شوف غيرو .