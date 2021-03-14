وزير التربية السابق: لم أستقلْ وتصرف رئيس الوزراء مؤسف وليس متوقعاً





قال وزير التربية والتعليم السابق البروفيسور محمد الأمين التوم ، إنه لم يتقدم باستقالته، وكتب توضيحاً لوجهة نظره في قضية تربوية ، وأقر بأن المناهج سببت أزمة بينه ورئيس الوزراء.

وقال التوم : ” رئيس الوزراء لم يتصل بي قبل أو بعد قرار تجميد المناهج والوزير في أي وزارة هو المستشار الاول لحمدوك وكنت اتوقع أن يتصل بعد لقاء المجموعة التي ذهبت إليه”.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني