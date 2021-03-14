مريم الصادق: السودان حريص على فعالية عضويته بمجلس حقوق الإنسان





جاء ذلك خلال لقاءٍ، الأحد، علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المؤسسة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، عن حرص بلادها على فعالية عضويته في مجلس حقوق الإنسان وسعيه للانضمام إلى كافة معاهدات حماية حقوق الإنسان.

وفي السياق، رحّب علي بن صميخ بانضمام السودان لمعاهدتي مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوضح بحسب وكالة السودان الرسمية، بأنّ هدف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو دعم إنشاء مؤسسات وطنية مستقلّة متوازنة في طرحها، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوم بمتابعة ورصد وتقديم التوصيات والدعم لدولها فيما يخص حقوق الإنسان وآليات عملها الدولية.

وأضاف” التحالف مستعدّ لدعم السودان وتعزيز وبناء القدرات ورفع الوعي والمعرفة في مجال حقوق الإنسان”.

باج نيوز