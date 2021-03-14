وزير الحكم الاتحادي تشدد على ضرورة عودة الإدارة الأهلية في السودان
أكدت الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وزير الحكم الاتحادي إيقاف العمل ببطاقة الإدارة الأهلية وتعيين العمد والنظار ومشايخ الإدارة الأهلية إلى حين صدور قانون الإدارة الأهلية المودع منضدة وزارة العدل .
جاء ذلك لدى لقائها الأحد بمكتبها بوفد الإدارة الأهلية لولاية البحر الأحمر الذي ضم قبائل (النوراب والعبابدة).
وشددت على ضرورة عودة الإدارة الأهلية، مشيرة إلى اهتمام وزارتها بهذا الأمر لتعود إليها سيرتها الأولى وتحقيق هدفها الأساسي في رتق النسيج الاجتماعي وربط المجتمعات الأهلية مع بعض بعيدا عن النظرة السياسية التي ورثتها من النظام السابق .
وأكدت الوزيرة أن زعماء الإدارة الأهلية من خلال إدارتهم لمجتمعاتهم يتمتعون بنظم إدارية أهلية قوية تساعد في توحيد اللحمة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتحقيق آمالهم، مشيرة إلى دورهم الكبير في إنجاح الثورة السودانية التي كونت حكومة الفترة الانتقالية فضلا عن الإسهام في تحقيق السلام ووقف الحرب، داعية الحكومة إلى توفير التدريب والتأهيل وتقديم المساعدة للشباب حتى يؤدوا دورهم تجاه المجتمع .
كما دعت إلى تكوين لجان التغيير والخدمات في الأحياء والقرى والمدن والوحدات الإدارية حيث تربط الولايات بالمركز من خلال رفع التقارير حول المشاكل التي تواجهها، لافتة إلى ضرورة تعين ذوي الخبرة والدراية ليتفاعلوا مع قضايا الناس .
الخرطوم 14-3-2021 (سونا)
3 تعليقات
//كما دعت إلى تكوين لجان التغيير والخدمات في الأحياء//
دي الدغمسه زاتها
اصحي يا وزيره
من الافضل ضم هؤلاء للاداره الاهليه وتحت ادارتها
بدل تعملوا اجسام كتيره و هنا حتحصل الدغمسه والفساد والانقسام…..ريسين غرقو المركي
سبحان الله ام شلاليف
مخطط لخلق فوضي بعد دخول الحركات المسلحة الدارفوريين الي الخرطوم
تمرد في الجيش و الاستيلاء علي الحكم بالقوة
وضرب سلاح الجو
دارفور ليست سودانية ضمت للسودان عام ١٩١٦ بواسطة المستعمر البريطاني للاستفادة منهم في المشاريع الزراعية بعد قيام مشروع الجزيرة و خزان سنار
والان تجدهم في الكنابي وهي كلمة انجليزية تعني المعسكر
بالاضافة الي التشاديين و الفلاتة أتوا من نهر النيجر و الهوسا أتوا من نيجيريا
واستغلوهم الانجليز في السكك الحديدية و تجدهم الان في عطبرة من ادخل الزنوج الي السودان هو المستعمر البريطاني.
وفي تحميل المحاصيل الزراعية في السفن و تجدهم في المواني اتوا الي السودان للعمل فقط بواسطة المستعمر
من الذي فرق بين مصر والسودان بين حلفا و اسوان وأضاف سلطنة دارفور للسودان هم المستعمر البريطاني الخبيث .
اريتريا واثيوبيا شعب واحد في دولتين وكذلك كوريا و الخليج العربي و شمال افريقيا و جنوب افريقيا و زيمبابوي
الثورة المهدية كان هدفها ان تتوحد مع ثورة عرابي في مصر ولذلك اردا المهدي غردون حيا كي يحرر به عرابي
وكانت له علاقات مع السنوسي في ليبيا و عندما اشتد به الخناق لجا الي سلطنة دارفور لمحاربة الاتراك و كان اكبر خطا كون الاتراك مسلمين واتوا بالعلماء ونري ذلك في سواكن مثال كانت لؤلؤة البحر بسبب الاتراك حنذاك
ماذا استفدنا من دارفور الي اليوم
فما بالك بدارفور لا تربطنا بها علاقة لا ثقافة ولا تاريخ و لا عادات وتقاليد دارفور اقرب الي غرب افريقيا من السودان
دارفور مشاكلها انها منطقة مقفلة لا ميناء لها و لذلك تتمسك بالسودان و لا ترغب في افريقيا المريضة وهي اقرب جغرافيا الي نيجيريا و تشاد لماذا تتمسك بالسودان
لذلك نجدهم عايشين بالملايين في السودان ويلعبون ضد مصالحة.
جبال النوبة مناكق لتجارة العبيد و النيل الازرق لتجارة العبيد بشهادة المك نمر واسماعيل باشا
لا توجد دولة اسمها السودان تاريخ مزور
دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق زنوج لا علاقة لهم باهل السودان
فصل تلك المناطق يقلل من الجريمة و الامراض والتهريب ويحسن من الخدمات ويسهل التحكم في الحدود
و ينعش الاقتصاد و السياحة
دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق مناطق عاله على السودانيين
زمن المستعمر البريطاني كان يسمي حاكم عام السودان وليس حاكم دولة السودان كباقي الدول و السبب لان السودان الا مكون بواسطة المستعمر لمصلحتهم
اكبر ضرر لحق بالسودان هو اضافة تلك المناطق للسودان وجلب الزنوج من دارفور و غرب افريقيا
دارفور كانت لهم دولة و علاقات خارجية باسم السلطنة و السلطان و لهم املاك بالخارج في الحجاز
اذا لماذا الجهل و التخلف و العبط من جانب الشماليين
اذا كان ابناء السلطنة في السودان هاربين من واقعهم
و متمسكين بالشمال و نحن أهل الشمال تراجعنا بسببهم
فلا بد من الرجوع الي التاريخ و الحقائق بفصلهم
شكرا ل اهلي في شمال السودان للدعم و التشجيع و هنا اقصد شمال السودان بتاريخه و جغرافية معروفة تمتد من حلفا حتي حدود كوستي و من الابيض حتي بورتسودان
نحن في السودان النيلي ما عندنا ابره ودرت ولا بناكل كول
ولكل من يقول انا ما سوداني
انا سوداني نيلي ابا عن جد واطالب بحقي و حق غيري
حقي السودان النيلي وحق غيري دارفور ترجع ل اهلها و انفصال ليه الزعل من اهل دارفور ده الحقيقة
ليه جارين وراء السودان النيلي و تاركين بلادكم و نساءكم كل ما واحد عمل قروش عاوز يبني بيت في الشمال و يدور علي شمالية عندكم عقدة من نساءكم ده الحقيقة
ايضا القبائل المستعربة ترجع محل ما جات. السودان تاريخيا كان يسمى ببلاد كوش اولاد حام بن نوح. يعني اي قبيلة، لغتها الاصليه هي العريبة هم وافدون