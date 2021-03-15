رئيس الوزراء يُعيِّن عدداً من المديرين والمستشارين بمكتبه





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بتعيين عدد من المديرين والمستشارين بمكتبه.

وتم تعيين د. آدم بريمة الحريكة، في منصب المدير التنفيذي، وفيصل محمد صالح مستشاراً إعلامياً. وتمت تسمية عمر قمر الدين اسماعيل مستشاراً للشراكات الدولية، بينما تم تعيين علي بخيت الشريف مديراً إدارياً.

ووجه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

صحيفة السوداني