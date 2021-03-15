تسييرية نقابة التعليم تدفع بمذكرتها المطلبية لمجلس الوزراء وتلوح بالتصعيد





هددت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام بامكانية لجوئها للتصعيد والدخول في إضراب وكشفت عن اعتزامها الدفع بمذكرة للمرة الأخيرة لمجلس الوزراء بخصوص حقوق المعلمين والتي تم الإتفاق عليها سابقاً بتضمين مرتب فبراير المنصرم. وقالت اللجنة التسييرية للنقابة في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة”وهو ما لم يحدث” ونتمنى “أن تنجز حكومة ثورتنا قائمة الحقوق “وهددت بأنه في حال عدم إنجازها وتنفيذها فستكون حلول التصعيد هي الخيار، ووجهت قواعدها أن تكون في كامل الاستعداد لخطوات تصعيدية قادمة. وقالت التسييرية:” وزارة التربية والتعليم ما زالت بدون وزير لأكثر من شهر”، واصفة ذلك ب(الكارثي) ممايشكل عواقب وخيمة واعتبرت أن ذلك مسلك غير حميد من حكومة الثورة، ورأت أنه يبين نظرتها القاصرة لوزارة مهمة وسيادية، وذكرت: ينبغي أن يرى في وزارة التربية شعبنا ثمار ثورته و نعلن رفضنا لهذا الاتجاه، وطالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع والاستجابة لمطالب لمعلمين السودانيين بتعيين وزير كفء، مهني وثوري في أسرع وقت”.

الخرطوم (كوش نيوز)