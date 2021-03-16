شاهد بالفيديو والصور.. دوري السيدات السوداني يشهد فوضى عارمة.. لاعبات فريق “الكرنك” يحاولن الاعتداء على حكم المباراة وأمن الملاعب يتدخل وينقذ الحكم من غضب اللاعبات





شهد لقاء الدفاع والكرنك في دوري السيدات أحداث مؤسفة بعد محاولة إحدى لاعبات فريق الكرنك الاعتداء على حكم اللقاء بعد طردها بالبطاقة الحمراء.

وبحسب فيديو متداول على نطاق واسع ورصدته محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويرا بكاميرا هاتف أحد الحضور اقتحام اللاعبات للملعب ومحاولة إحداهن الاعتداء على طاقم التحكيم الذي خرج تحت حراسة أمن الملاعب الذي أنقذ طاقم التحكيم من غضب اللاعبات.

ووفقاً لأحداث المباراة التي نقلها محررة موقع النيلين من المصور والإعلامي متوكل كولا.. فإن المباراة كانت من اصعب المباريات بدوري السيدات حامل اللقب يهزم الكرنك بثلاثة أهداف لهدف حيث بكر الدفاع بالهدف الاول ونسبة لحرارة المباراة وصعوبتها وتفاعل الجماهير الحاضرة تحصل الكرنك علي أول حالة طرد ليكمل الشوط الأول بعشرة لاعبات وفي بداية الشوط الثاني تحصلت لاعبة الكرنك ايمانويلا علي البطاقة الحمراء لتلحق بزميلتها الأخري ويمكمل فريقها المباراة. بتسعة لاعبات وتتوقف المباراة بعد رفض اللاعبة ايمانويلا الخروج من الملعب ومحاولتها الاعتداء علي حكم اللقاء ليتدخل الجهاز الإداري لفريق الكرنك وآمن الملاعب واللجنة المنظمة لتهدئة اللاعبات ويستأنف اللعب مرة أخري ويتمكن فريق الكرنك من معادلة النتيجة بعد إحرازه لهدف مفاجئ رغم النقص العددي ولكن فرحة التعادل لم تدم تطويلا ومن هجمة مرتدة يحرز الدفاع الهدف الثاني والمباراة علي مشارف الختام يحرز الدفاع الهدف الثالث ليقتل بصيص الامل في التعادل لفريق الكرنك, إلي أن اطلقت حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز الدفاع بثلاثة أهداف لهدف واضعا اول ثلاثة نقاط في رصيده.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين