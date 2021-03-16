(حزب الأمة) يؤكد موافقة هيئة شؤون الأنصار على اتفاقية سيداو





اكدت مستشار رئيس حزب الأمة لشئون المرأة والطفل احسان البشير أن جل القوى السياسية بما في ذلك حزب الأمة وهيئة شؤون الانصار والمجموعات النسوية المختلفة وافقت على توقيع اتفاقية سيداو.

وقالت احسان لـ(السوداني) إن الاتفاقية تتحدث عن حقوق المرأة و وقف العنف بكل المستويات بالبيت والعمل والشارع الذي انشئ له قانون النظام العام بقصد التمييز بحقبة السابق .

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني