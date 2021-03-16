لتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.. حمدوك يزور منظومة الصناعات الدفاعية





قال مصدر موثوق لـ(باج نيوز) إن مجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء سيزور غدًا الأربعاء، مقر منظومة الصناعات الدفاعية بالخرطوم.

و أفاد المصدر بإن الزيارة تأتي للوقوف على إسهامات المنظومة في الاقتصاد الوطني وللتأكيد على أهمية الصناعات الدفاعية والاستراتيجية وأدوارها الأخيرة في مكافحة جائحة الكورونا، بجانب بدء نقاش شفاف مع قيادة المنظومة حول رؤية الحكومة لها في إطار الأولويات الخمسة.

المصدر : باج نيوز