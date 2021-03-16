سياسية
لتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.. حمدوك يزور منظومة الصناعات الدفاعية
قال مصدر موثوق لـ(باج نيوز) إن مجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء سيزور غدًا الأربعاء، مقر منظومة الصناعات الدفاعية بالخرطوم.
و أفاد المصدر بإن الزيارة تأتي للوقوف على إسهامات المنظومة في الاقتصاد الوطني وللتأكيد على أهمية الصناعات الدفاعية والاستراتيجية وأدوارها الأخيرة في مكافحة جائحة الكورونا، بجانب بدء نقاش شفاف مع قيادة المنظومة حول رؤية الحكومة لها في إطار الأولويات الخمسة.
المصدر : باج نيوز
3 تعليقات
انت ما تنزل الاسواق يا حمدوك و لا تمشي المصانع ولا الكهرباء ولا الافران ولا الجزاره وتنزل الاسعار ولا خايف؟….انت جابوك لده مش لختان وما ختان
غلط الجيش يضع اسراره في يد عميل يجاهر بدعوته لاستعمار البلد كما يدعم قانون الامريكان لمحاسبة الجيش وحمدوك لديه بلاغ بالخيانة العظمي متبقي البرهان
انت واجبكم يا حمدوك تحسين الإقتصاد بالزراعة والعمل شغل المصانع واعمل من اجل الإقتصاد (خلى الجيش فى حاله )