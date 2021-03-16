مني اركو يدعو للفدرالية في إطار السودان الواحد





دعا مني اركو مناوي، ممثل قادة السلام في ندوة الحكم الإقليمي “بين الضرورة والضرر” الي قيام نظام حكم فدرالي للحكم في إطار السودان الواحد.

ووضع في طرحه في الندوة الحوارية التي اقامتها المفوضية القومية للسلام بالتعاون مع مركز ارتكل للتدريب والإنتاج الاعلامي مساء اليوم تصورا للنظام الفدرالي تتنزل فيه صلاحيات الحكم دستوريا من أعلى مستويات الحكم في مركز السلطة إلى أقصى مدى جغرافيا في اقاصي السودان النائية لتفضي صلاحيات وقرارات الحكم وصولا للناس في الريف وفي اواسط الرحل في أماكنهم أين ما وجدوا بهدف اشراكهم في قضية الحكم بشكل فعلي.

واوضح انه يجب أن ينظر إلى مسألة معالجة دارفور في شكلها العام كاقليم اوعدة اقاليم من منطلق مصلحة أهلها وليس تقسيما جزافيا على اساس جغرافي، مؤكدا انه سوف يساند ويدعم هذا الاتجاه اذا ما حظي باتفاق المؤتمرين الذين سيشاركوا في مؤتمر الحكم والادارة المقبل.

وكشف القائد مني عن ان الجبهة الثورية رشحته لولاية دارفور وان الأمر يسير في هذا الاتجاه حتى الآن في هذا الخصوص.

وشدد في معرض رده على أسئلة المتداخلين في الندوة انه لا تجاوز لعبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو لكنه أوضح أن ثمة مسار للسلام حدده اتفاق جوبا يجب الالتزام به.

ونادى بدستور انتقالي شامل يستوعب القضايا الشائكة التي تعج بها الساحة حتى يمكن أن تنقل البلاد لديمقراطية حقيقية وفقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

المصدر : سونا