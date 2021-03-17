موتى ومفصولين في كشف تنقلات أصدرته حكومة ولاية الخرطوم





كشفت مصادر مطلعة عن احتواء كشف التنقلات الذي أصدره أمين عام حكومة ولاية الخرطوم والمدير العام المكلف لوزارة المالية خلال اليومين الماضيين وتم بموجبه نقل 700 موظف من ديوان الحسابات كشفت عن احتواء ذلك الكشف على أسماء موتى و مفصولين من الخدمة .

وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة) إن موظفة توفيت منذ أكثر من ثلاثة أعوام ورد اسمها في كشف التنقلات بالاضافة الى موظفة أخرى، ولفتت إلى ان 15 % من التنقلات تمت لـ70 % من أعضاء المكتب التنفيذي للجان المقاومة بوزارة المالية فضلاً عن صدور قرارات نقل موظفين من جبل أولياء الى شرق النيل ومن الكلاكلة إلى بحري ووصفت ذلك بـ”الأمر التعجيزي، ونوهت الى حدوث عدد من الاشكاليات في تنقلات منسوبي وزارة المالية في الادارات العامة للمالية والموازنة والحسابات والتنمية والشراء والتعاقد ، والمراجعة الداخلية ، ولفتت الى قرار سابق أصدره الوالي نص على أن يتم نقل الموظف الذي مر على وجوده بادارته عامين إلا أنها رصدت موظفين قضوا أكثر من عشر سنوات بادارة واحدة . وأوضحت المصادر أن التنقلات شكلية أكثر من كونها مهنية لتضليل والي الخرطوم لاحتوائها على نقل موظفين من إدارات الوزارات الى ادارات أخرى داخل تلك الوزارات .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة