وزيرة الخارجية تُعيِّن مستشاراً إعلامياً خاصّاً

سياسية
وزيرة الخارجية تُعيِّن مستشاراً إعلامياً خاصّاً
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية، عن تعيين وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأستاذ محمد الأمين عبد النبي مستشاراً إعلامياً لها، وقامت باصطحابه خلال جولتها الخارجية إلى كل من جوبا والقاهرة.
واستنكر المصدر في حديث لـ(الصيحة)، القرار باعتباره المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وزير الخارجية مستشاراً إعلامياً له، موضحاً أن الخارجية تقوم بتعيين ناطق رسمي يترأس إدارة مُختصة بالإعلام في الوزارة، ويقوم بدور المستشار الإعلامي في كل ما يختص بالوزير والوزيرة.
الخرطوم ـ مريم أبشر
صحيفة الصيحة
5 تعليقات
الاخت الوزيرة اهمس فى اذنك لا داعى لمستشار اعلامى حيث وزير الاعلام موجود ومكتب الاخ الدكتور حمدوك لدية مستشار يعنى ماذا بقى للمواطن من اموال وكان الاجدر بتلك الاموال بناء مدرسة او مستوصف او عمل دونكى مياه للغلابه بكردفان والنيل او دارفور واين تجفيف وضبط المنصرفات من اجل الوطن وتحويلهاللمواطن وكم تبلغ فى سنه جملتها مش بتعمل حاجه ولا الحساب معدوم لديكم وهذا يتعارض مع النهج المطلوب ووضع الاقتصاد المنهار ومنتظرين الفرج وتخيف الديون ولا العملية ترهل وترف وكفانا مصروفات الاولى بها المواطن وبهذا المنهج دوله داخل دوله ومنصرفات فوق طاقة تحمل المواطن وانتم اتيتم لخدمة المواطن ام صرف امواله فى اعلام وكلام لا يفيد ولا يغنى من جوع ارحموا المواطن فى ماله وخدماته والله سوف تسالون عن كل شىء والموت قادم لكل انسان حرام ناس ما لاقيه حق الفطور والدواء وناس تصرفها رواتب ووظائف لو كانت لخريجيين نقول ممكن لظروف والله الوطن اصبح مترهل والان ظهرت المخصصات وانعدام الضمير والوطنية وكم تنميت ان يصدر قرار من مجلس السياده بان اى وزير لا يعين اى مسؤول الا بالرجوع لمجلس الوزراء ووزير المالية الحالى لضبط المنصرفات وهل يعقل ذلك فى وطن يعانى شتىء انواع المحن والمصائب واين انتم فى بروج عاجية لا تدركون مهام اعمالكم ولا كل وزير ماش على هواه وعدم وجود مجلس تشريعى يحاسب حقا البلد همله وقيس الامر على المستوى الدولى والحكومات لديهم نطاق ومحوديات لا يمكن ات يتخطاه وزير او رئيس لان هناك قانون وشفافية على الوطن المستباح وحنسمع الكثير اذا امد الله فى العمر ؟ وهيهات ان يتقدم الوطن بتلك العقليات القديمه والمتوارثه ونفس اعمال النظام البائد فى ثوب جديد ؟ والله المستعان
ابتلينا باعاقات والحمد لله علي كل حال.
هي داقا فيهو حجر دغش , كلو واقع على كاهل المواطن المسكين ويا ريت لو بي فايدة , الحال من سئ لا سوأ
وبعد دا يقولو ليك حول بالبنك , امس حمدوك عين 3 في مكتبو وبرضو حول بالبنك , يا حمدكة تمن الكفن 2500 جنيه ( مدعوم) طبعا دا اخر خيار للمواطن يعني ما نموووت اقصد ماننوم
نفسي مرة واحدة اسمع وزير استغال لانو ماقدم شي او فشل
لكن اتاكدت انو الناس دى دايرة السلطة بس مااكتر يعنى فشل ذى دا عمرنا ماشفناه ولا حنشوفو
وبعد كدة مابطلعو الا يطردوهم وشغالين تعيين لاحزابهم
والله والله بحكى لى واحد اخو صاحبو كان معارض قاعد وماعندة شي تم تعينة وتسليمة 500 مليون تقريبا قال والله ماعارف يسوى بيها شنو من الهجمه والله على مااقول شهيد
والناس جعانه ودوا مافى يعنى تمكين اكعب من تمكين الكيزان ( طيب انو ما رفضتو وانتقدتو هذا الامر والتمكين ) الان بنفس النهج واسوأ منو شغالين ( غايتو ياسودانين لو منتظرين خير من الناس ديل الترابة فى خشمكم ) قولو كوز ياجداد يالله دورو عشان تحللو قروشكم البتاخدوها
كسرة / السودان دا كبير ونحنا بسيطين ياسيدى