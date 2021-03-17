وزيرة الخارجية تُعيِّن مستشاراً إعلامياً خاصّاً





كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية، عن تعيين وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأستاذ محمد الأمين عبد النبي مستشاراً إعلامياً لها، وقامت باصطحابه خلال جولتها الخارجية إلى كل من جوبا والقاهرة.

واستنكر المصدر في حديث لـ(الصيحة)، القرار باعتباره المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وزير الخارجية مستشاراً إعلامياً له، موضحاً أن الخارجية تقوم بتعيين ناطق رسمي يترأس إدارة مُختصة بالإعلام في الوزارة، ويقوم بدور المستشار الإعلامي في كل ما يختص بالوزير والوزيرة.

الخرطوم ـ مريم أبشر

صحيفة الصيحة