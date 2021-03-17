عاجل… إطلاق سراح حسين خوجلي

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3 تعليقات
نحن لسنا سعداء باعتقال اي شخص في زمن بني كوز او الان لكن سعداء بتساوي السلوك العنجهي والديكتاتوري يعني تاني ما دايرين زول يقول ليك حرية عدالة من حمدوك لاصغر قحاتي يمشي يتلم ويخجل من التاريخ ويقتنع في قرارة نفسه ان الشعب له القدرة علي كشف المتلاعبين بالشعارات … مبروك الوان النجاح هارد لك فيصل وقحت وحمدوك السقوط المخجل ونعتذر للعدل والحرية من حمدوك ولجانه وناس التمكين الجدد وناسف لوسائل التواصل التي ادت لاسقاط البشير وكشفت لنا زيفهم وفي طريق اسقاطهم بعد سقوط اخلاقهم وشعاراتهم
حسنية تمت الأربعين ومرقت..المولود إنشاءالله يكون شايل صفات أبوه,,لجنة إزالة التمكين,,!
فيل بنى كوز كيف تطلع عليك قضية استلام مال المستثمر الاجنبي شوفوا السجون الكيف
نصف الشعب السودانى دخل السجون ايام حكمكم الجائر