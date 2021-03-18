وزارة العمل تُهدِّد بسحب تراخيص وكالات استخدام





حذرت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني، مكاتب الاستخدام والاستقدام الداخلي والخارجي من أي تجاوزات، وقالت إنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الرخص الممنوحة لأي وكالة تفرض أي عمولة أو أجر من العامل لقاء إلحاقة بالعمل.

وأكدت تيسير في قرار أمس، أن الوزارة ستقوم بزيارات تفتيشية منتظمة لتلك المكاتب، وأنها على استعداد لتلقي الشكاوى من المتعاملين مع تلك المكاتب برئاسة الوزارة، وأشارت إلى أنه ستتم مراقبة ومتابعة مكاتب الاستخدام من قبل الوزارة، ولفتت تيسير بأن الوزارة ستقوم باستيعاب رؤى وآراء الشركاء الاجتماعيين وأصحاب العمل والعمال في وضع تلك السياسات.

وكانت وكالات استخدام، قد فرضت مبالغ مالية كبيرة على عددٍ من الأطباء الذين تم اختيارهم للعمل بالسعودية، وصلت إلى طلب وكالات الاستخدام نسبة (3%) من رواتب الأطباء لمدة عام، الأمر الذي وجد استنكاراً من الكثيرين.

الخرطوم ـ مناهل آدم

صحيفة الصيحة