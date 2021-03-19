جبريل يدعو لتجاوز مرارات الماضي من أجل بناء السودان





دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بضرورة تجاوز المرارات والضغائن من أجل بناء السودان وأضاف جبريل لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد لقبائل نهر النيل بقرية طيبة الخواض بمحلية المتمة بولاية نهر النيل.

وقال بسواعد أبناء السودان يمكن أن نبني الوطن، منوها الى ضرورة نبذ خطاب الكراهية والجهوية، مبينا ان السودان يسع الجميع بخيراته ومواردة المتعددة قائلا “جئنا لبداية صفحة جديدة وليس لدينا احقاد على احد ” مشيرا إلى أن اتفاق سلام جوبا لم يظلم احد بل استطاع إيجاد معادلة عادلة لتقاسم السلطة والثروة.

ووعد جبريل مواطني نهر النيل بتوسيع الرقعة الزراعية وتوفير المعينات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة وان الزراعة رأس الرمح في التنمية الاقتصادية.

( كوش نيوز)