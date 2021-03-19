دقلو :إتفاقية جوبا للسلام مفتوحة لكل من أجحفت في حقه





اكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ان اتفاقية جوبا للسلام مازلت مفتوحة لكل من اجحفت في حقة الاتفاقية .

وأضاف دقلو لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد لقبائل نهر النيل بقرية طيبة الخواض، ان الباب مفتوح لكل من لم يجد نفسه في اتفاقية السلام قائلا “كل من لديه مظلمه فلياتي بها”.

وقال بحسب ( سونا) إن السلام هو بداية جديدة لتصحيح أخطاء ارتكبتها النخب السياسية منذ الاستقلال، مطالبا بالتكاتف ونزع القبلية والعنصرية لبناء سودان يسع الجميع مشيرا الى ان المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب مشيدا بدورهم الكبير في عملية التغيير داعيا اياهم إلى توحيد الصفوف مستنكرا التصرفات التي تعمل على استغلال القبلية لتحقيق أجندة شخصية.

وأكد دقلو ايمانه المطلق بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة واشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لمعالجة القضايا المعقدة بالداخل والخارج بجانب تحسين علاقات السودان الخارجية.

( كوش نيوز)