منصة نقابة اطباء السودان تؤكد استمرار جهودها للوصول للجنة التمهيدية





أكدت المنصة الإعلامية الموحدة لنقابة أطباء السودان استمرار جهودها للوصول الى اللجنة التمهيدية لنقابة الاطباء وقالت في بيان لها:” لازالت جهودنا مستمرة، عبر اللجنة الانتخابية المركزية واللجنة النقابية للمكتب الموحد، في تكوين اللجان الانتخابية للهيئات النقابية المختلفة، تحضيراً وتجهيزاً للعملية الانتخابية القادمة”.

وأثنت على جهود قواعد الأطباء في كل من هيئات: ( مدينة الخرطوم ، البحر الأحمر، كسلا ، شرق دارفور، سنار،شمال دارفورو النيل الأبيض) والتي بادرت بتكوين لجانها الانتخابية في الأسابيع الماضية.

ونوهت إلى ضرورة تكاتف وتضامن جميع الأطباء في كافة الولايات لاتخاذ التدابير اللازمة لتكوين بقية اللجان الانتخابية تمهيداً لبداية عملية ترشيح وانتخاب الممثلين ثم المضي نحو جمعية عمومية مركزية قوية، تنتخب بدورها اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.

صحيفة الجريدة