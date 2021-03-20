حميدتي : الاستمرار في خطاب الكراهية والعنصرية سيفرتق السودان (عود عود)





أقسم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي بأن خطاب القبلية والكراهية السائد في الوقت الراهن سيفرتق السودان (عود عود).وقال خلال مخاطبته حشاد جماهيريا في منطقة طيبة الخواض بمحلية المتمة في ولاية نهر النيل أمس (الجمعة) ان السياسيين كلما فقدوا مصالحهم لجأوا القبلية لتحقيق أهدافهم.

وتبرأ من التهم التي بروجها السياسيين بدتخله في إطلاق سراح نائبي الرئيس السابق وقال (ان هذا الكلام غير صحيح وعيب) واكد انه لايتدخل مطلقا في سير القانون والعدالة.

وفي سياق متصل أكد وزير المالية جبريل ابراهيم عدم تمكن الحكومة من استغلال موارد السودان في ظل انتشار خطاب العنصرية والقبلية والكراهية.وأكد أن اتفاق السلام لم يظلم أحد وأضاف ان تقسيم السودان الأقاليم سيؤكد العدالة في توزيع السلطة والثروة.

بدوره طالب عمدة الجعليين العوضية عبد الباسط عبدالله بإطلاق سراح أبناء ولاية نهر النيل القابعين في السجون او تقديمهم للمحاكمة. وأكد عبد الله ان الدين خط أحمر وزاد (نحن نساند من يقيم الدين ونعارض من يخالفه) وطالب الحكومة بتوفير الجازولين للزراعة واستنكر تخصيص حصة نصف جالون من الجازولين للفدان الواحد.

طيبة الخواض:صلاح باب الله

صحيفة الجريدة