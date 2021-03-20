سياسية
أقر بوجود خلل منهجي عبد المطلب عطية: يجب هيكلة ومراجعة العمل الإداري والقانوني للجنة إزالة التمكين
أقرت قوى إعلان الحرية والتغيير بوجود خلل في منهجية عمل لجنة إزالة تمكين نظام ـ الثلاثين من يونيو 89 ـ وطالبت بإعادة هيكلتها. وقال عضو اللجنة المركزية، عبد المطلب عطية إن الخلل يكمن في المنهج الإجرائي للجنة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بينها وبعض المؤسسات التي وصفها بـ «الحساسة» ولم يفصل ذلك، مُكتفياً بالقول “إن اللجنة اتخذت بعض القرارات بشأنها دون وضع تدابير لازمة وتلافي الآثار المترتبة على القرارات”. وبحسب صحيفة الحراك السياسي، طالب بضرورة هيكلة ومراجعة العمل الإداري والقانوني للجنة بهدف دعمها وتجويد أدائها لتحقيق واجبها الثوري المقدس ـ بحسب تعبيره، بجانب اتساق عمل اللجنة مع مبادئ وقيم العدالة والتطبيق الصحيح للقانون، مُشيراً إلى غياب المنهج الإجرائي المعني بتحقيق العدالة، واقترح عطية الاحتكام للآليات القانونية والمؤسسية.
الخرطوم(كوش نيوز)
3 تعليقات
إن اللجنة اتخذت بعض القرارات بشأنها دون وضع تدابير لازمة وتلافي الآثار المترتبة على القرار
من الذي يتحمل نتيجة هذه القرارات
وهذا ما حدث في الكهرباء والماء والغاز والبنزين والجاز
لابد أن يتقدم المذنب لمحاكمته وفي لجان التمكين في الوزارات ومن قبل رئاسة اللجنه وأولهم ا ياسر العطا
كلام متاخر وفطير ومبهم وانتم سبب بلاوي البلد بلجنة تفوقت كما قال البعض علي لجان للتفتيش الاوربية في العصور الوسطي والان اللجنة لا تريدتريد قضاء او مجلس تشريعي او اي جهة تعمل كما قال مناوي والذي لا يتعظ بالتاريخ في الظلم والعنجهية والتطاول بالتاكيد سيندم في لحظة لا ينفع معها الندم وثبت اخيرا ان الحرية والتغيير فشلت في ادارة كل ازمات البلد وتركتها لهواة التجربة وقلة اليسار التي تجيد الخراب وجماعة التمكين التي تمهد لحكم الديكتاتورية والعملاء كحمدوك وشلته و خلاصتنا ان قحت اخذت الثورة وسلمتها شرذمة تتلاعب بكل ارث البلد الديني والثقافي وتحارب الجميع في سبيل ارضاء جماعة اليسار التي اتضح حجم حقدها الدفين علي الشعب يجب اقتلاع قحت ومن يمثلها لانها حتي البيانات ووممارسة السياسة بالفرجة لم تنجح فيها
بعد ان تمكنت هذه اللجنة ومنعت تكوين المحكمة العليا والمجلس الوطني واصبحت لا تمتثل الا لنفسها فلا احد من قحت يستطيع المواجهة واصبح الخوف والجبن نصيب قحت فالصمت مع الخوف خير من الجعجعة مع العجز .
.