تمازج : مجموعات رافضة للسلام وراء اشتباكات بين فصيلين بالحركة داخل الخرطوم





كشفت الجبهة الثالثة “تمازج” تفاصيل اشتباكات مسلحين وسط العاصمة الخرطوم دارت بين مكونين يتبعان للحركة، أحدهما رافض للتوقيع على اتفاقية السلام. وقال الأمين العام للجبهة لـ(الحراك) إن الأحداث التي وقعت مساء ـ الثلاثاء، بضاحية بري قادتها مجموعة متفلتة يسيطر عليها “محمد علي قرشي”، مُشيراً إلى أن المجموعة رافضة للتوقيع على اتفاقية سلام جوبا. وخلفت الاشتباكات التي دارت بالقرب من مشفى رويال كير إصابات من الجانبين. وكشف مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، وفق (الحراك السياسي) عن ملابسات اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من الحركات، مساء أمس الأربعاء، قرب مستشفى رويال كير وسط الخرطوم. وقال إسماعيل، إن الاشتباك نتجت عن خلاف بين مجموعتين من الجبهة الثالثة (تمازج)، إحداهما موقعة على اتفاق جوبا ومجموعة منشقة غير موقعة على الاتفاق تقوم باستيعاب مجندين باسم الجبهة. وأوضح “إسماعيل” عن إلقاء القبض على 19 فرداً من المجموعتين بينهم ثلاث نساء، وتم فتح بلاغات بمواجهة المتهمين بموجب المادة 93 “انتحال شخصية”. وأثارت الاشتباكات الفزع وسط المواطنين نتيجة دوي الرصاص قرب الشقة التي احتمت بها إحدى المجموعتين، بحي بري وسط الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)