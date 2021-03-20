الكاردينال: تصريحات حميدتي نزلت بردًا وسلامًا على أهل الشمال





رحب الدكتور اشرف سيد أحمد الكاردينال راعي اتحاد الشمال بالتصريحات التي أطلقها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بولايه نهر النيل أمس الجمعة. وقال الكاردينال (بحسب اليوم التالي ) ان تصريحات حميدتي نزلت بردًا وسلامًا على أهل الشمال خاصه في الجزئيه المتعلقة باتفاق جوبا واستمراريه فتح الاتفاق ليستوعب كل أهل السودان. وأكد أحقيه مطالب الشمال والمناطق الأخرى ومشروعيتها الأمر الذي يتطلب إيقاف كل إجراءات تنفيذ اتفاق جوبا لحين الجلوس مع كل الأطراف المعنية واستيعاب كل مطالبهم وحقوقهم وتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل ليحقق العدالة المجتمعية والسلام بشكل كامل على أهل السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)