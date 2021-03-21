حزب الأمة القومي يكشف رسمياً عن تسريبات لتمديد الفترة الانتقالية ويجدد رفضه





كشف حزب الأمة القومي رسمياً عن تسريبات حول تمديد جديد للفترة الانتقالية، وجدد في الوقت ذاته رفضه لذلك وطالب بالالتزام بالفترة الزمنية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وانتقد رئيس الحزب فضل الله برمة خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب بمقره أمس عدم وجود رؤية موحدة من قبل القوى السياسية والمدنية تجاه القضايا الكبرى، ونوه الى أن أهم تحديات المرحلة الانتقالية الخاصة بالسلام خروج حركتين مهمتين عن الاتفاق هما حركة جيش تحرير السودان والحركة الشعبية شمال جناح الحلو، وانتقد ماوصفه بتعدد الاجتهادات الفردية من أجل ضم الحركتين لالحاقها بعملية السلام وحذر من ذلك لجهة أنه قد يؤدي الى اجهاض الثورة أو تمديد المرحلة الانتقالية وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيير آخر، بانضمام الحلو وعبد الواحد للسلام وكشف عن تسريبات عن تمديد الفترة الانتقالية واعتبر أن تحديات المرحلة الانتقالية تتمثل في غياب الرؤية الجامعة والبرامج المتفق عليها بجانب الخلل الهيكلي في منظومة الحرية والتغيير وفقدانها للوحدة والإرادة المشتركة فضلاً عن الصراعات التي أدخلت البلاد في دوامة عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي، وأكد برمة أن اللامبالاة والاتكالية والاعتماد على الخارج عقدت أزمات البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية وذكر أن الوضع الاقتصادي المعقد الذي ورثته البلاد من النظام السابق تسبب في صعوبات في توفير الخبز، الوقود، الدواء.

ودعا برمة إلى تصحيح المسار، بهدف إعادة بناء السودان على أسس جديدة، والعمل على بناء الثقة بين مختلف مكونات قوى التغيير وشدد على ضرورة التخلي عن التلاوم وتهيئة المناخ السياسي والأمني لضمان الانتقال السلس للديمقراطية الرابعة، وتابع: الانتقال المطلوب يجب ان يفضي إلى إعادة بناء الدولة الجديدة على أسس ديمقراطية المؤسسات ودعا إلى مراجعة جميع التعيينات التي تمت في الوظائف العليا بمؤسسات الدولة بعد11أبريل 2019.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة