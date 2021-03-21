وزير الطاقة : نطالب المواطنين بمراعاة الظروف





اعلن وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن التزام الحكومة بتوفير مبلغ ٢٥٠ مليون دولار شهريا لتأمين الوقود؛ الجازولين، والفيرنس للمحطات الحرارية، و التزام الحكومة بشراء قطع الغيار والتزامات المقاولين والاستشاريين بحوالى ١٠ ملايين دولار ، وأضاف قائلا (“بكل أسف” إن الإنتاج الفعلي لهذه الطاقات ١٨٢٠ ميغاواط بنسبة ٢٥% من الطاقة التصميمية بالبلاد” .

وعبر الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ، عن احساسه بما يقابله العاملون في الكهرباء من انتقادات من المواطنين، وطالب الوزير المواطنين بمراعاة الظروف وأضاف : كوادر الكهرباء ليس بيدها شيء وهذا قدرنا، في السودان نتيجة لدولة الظلم التي استمرت ثلاثين عاما، واورثتنا هذه المعاناة بعد أن هدمت القطاع .

وتوقع جادين، زيادة في حجم التوليد بواقع (٧٦٥) ميغاواط ، ليصبح ٢٥٨٥ ميغاواط بنسبة ٤٢ ٪ في ابريل المقبل ، واستبعد حدوث زيادة في الامداد المائي، من قبل دولتي اثيوبيا ومصر .

واوضح ان المتغيرات المناخية انعكست سلبا على بدء (السحب) للمياه من الخزانات ، وانه بلغ المستوى (الحرج) ، اضافة الى ان الحكومة تحسبت لأسوأ السيناريوهات فيما يخص (سد النهضة) بضبط التوليد المائي.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني