وزير الطاقة : نطالب المواطنين بمراعاة الظروف
اعلن وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن التزام الحكومة بتوفير مبلغ ٢٥٠ مليون دولار شهريا لتأمين الوقود؛ الجازولين، والفيرنس للمحطات الحرارية، و التزام الحكومة بشراء قطع الغيار والتزامات المقاولين والاستشاريين بحوالى ١٠ ملايين دولار ، وأضاف قائلا (“بكل أسف” إن الإنتاج الفعلي لهذه الطاقات ١٨٢٠ ميغاواط بنسبة ٢٥% من الطاقة التصميمية بالبلاد” .
وعبر الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ، عن احساسه بما يقابله العاملون في الكهرباء من انتقادات من المواطنين، وطالب الوزير المواطنين بمراعاة الظروف وأضاف : كوادر الكهرباء ليس بيدها شيء وهذا قدرنا، في السودان نتيجة لدولة الظلم التي استمرت ثلاثين عاما، واورثتنا هذه المعاناة بعد أن هدمت القطاع .
وتوقع جادين، زيادة في حجم التوليد بواقع (٧٦٥) ميغاواط ، ليصبح ٢٥٨٥ ميغاواط بنسبة ٤٢ ٪ في ابريل المقبل ، واستبعد حدوث زيادة في الامداد المائي، من قبل دولتي اثيوبيا ومصر .
واوضح ان المتغيرات المناخية انعكست سلبا على بدء (السحب) للمياه من الخزانات ، وانه بلغ المستوى (الحرج) ، اضافة الى ان الحكومة تحسبت لأسوأ السيناريوهات فيما يخص (سد النهضة) بضبط التوليد المائي.
الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني
2 تعليقات
(كوادر الكهرباء ليس بيدها شيء وهذا قدرنا، في السودان نتيجة لدولة الظلم التي استمرت ثلاثين عاما، واورثتنا هذه المعاناة بعد أن هدمت القطاع )
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
⭕سؤال ملغوم وغير برئ
الناس الماسكين البلد دي قصدكم شنو ؟
ليه مطلعين عين الشعب وعاصرينو وطاحنينو ودارشنو ؟….كهرباء مافي ….عيش كعب ومافي.. غاز مافي وغالي…. دواء غالي ان وجد ومافي…. اسعاااار نار اللهب …و كل يوم زايده لهب… ناموس.. ضبان.. وسخ ..زباله …طرق تعبانه.. انترنت ضعيف جدا وغالي جدا …جنود مجدعين ف المدن…سلب…نهب…قتل..
الفهم شنو ؟ده انتقام من منو؟
انتقام من الشعب كله
انتقام من الكيزان
انتقام من القحاطه
لانو الشعب مافاهم انتو بتعملوا كده ليه؟
لو غلبتكم وفشلتوا وفعلا فشلتو وقالها حمدتي
كلكم قدموا استقالاتكم الله لا عادكم لحكم…وانت ياشعب اصحي…ده زمن القلع والضراع..اطلع شيل الناس العلمانيه دي وطالب بانتخابات…الناس دي مونافعه ولو قعدو ميه سنه….كفايه نوم وخم..
✒حر الراي
⭕SGS NEWS
March, 18
21