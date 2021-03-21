سياسية
لعدم تسليم قوش.. الخرطوم تشكو القاهرة للوزراء العرب
دفعت الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية بشكوى عاجلة، لمجلس وزراء الدول العربية، احتجاجاً على رفض بعض الدول ضمنها مصر وعدم تعاونها واستجابتها لطلبات الحكومة السودانية بشأن تسليم الهاربين والمطلوبين لدى العدالة من قيادات النظام البائد. وأوضح النائب العام تاج السر الحبر ( بحسب الحراك السياسي) أن الخطوة تأتي في إطار تصعيد قضية الهاربين ضد الدول التي رفضت الاستجابة لطلبات السودان بشأن تسليمهم، من العمل المباشر إلى الاستعانة بمجلس وزراء الدول العربية لمعرفة موقف الدول الرافضة للهاربين لأنه لاتوجد محكمة يمكن أن يلجأ لها السودان حتى تحكم لها بإلقاء القبض على الهاربين. يذكر أن تسليم الهاربين نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان مثل الإنتربول واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
هو دا مش القال اتفاوض مع اربعة من قحت لفتح القيادة العامة للجيش وتسليمهم الحكم مقابل العفو عن اربعة من كوادار الاسلاميين … تحن مع محاكمته التي ستعري قحت. وتثبت غدرها بالرجل ولا يهم المهم ان يكشف لنا من تعاون ومن باع ومن قبض ومن خان لاسقاط البشير
⭕يا بلدنا
عوووووووووووك
دحين القحاطه ديل مو داخلين علي السنه ثلاثه؟
ولا جديد ولا تغيير …بل الم وعذاب وزياده وغلاء..
السكر بقي مسيخ…و الملح ما طاعم….الشوارع حفر وزبالات..اللحمه ناقصه مناعه ..سعر اللبن فات الحد ..وكيس الخضار حدث ولاحرج …السكر عبر….والعدس دخل مع المحترفين….العيش الحمار اباهو… اكلونا بدل النيم فتريته ذره ….الكهرباء بقت عمله صعبه …والبلد جفاف… الفول بقي ادلع…والزبادي رافع نخره…لو قالت باسطه بتكون وحمه منها…لو قالت لحمه بتكون فكت منها….الفواكه في التلفزيون…لو قال سمك بكون ضارب سلسيون….
والمحيرنا البشير كان مدورها كيف؟
..الناس..داخل عليكم رمضان فبشوف تنجضوا شغلكم تب من حسي .بدري بدري..النسالكم الناس الفوق الفي الحكم عندهم كهرباء بتقطع ولا شغاله .. قاعدين ياكلو عيش فتريته ذره ولا من الفاخر…. بركبوا مواصلات زينا ولا فارهات… قاعدين ياكلو عدس وفول بالكسره ولا لحم وجداد .. بقبضوا ملاليم ولا مليارات… اولادهم حق الفطور عندهم ولا زينا….لو كانو ما زينا فاكيد ازمتنا ح تطول….وحول….وجيب من جوه …ابقو حرفا..ابقو قوه ووحده ..ابقو الصمود..وكل القوه جوه
الشارع بس …انتخابات بس
ده حلكم بس
كلمناكم بس
✒ العمده/ ود امك
⭕SGS NEWS✔
Tue,February, 16
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