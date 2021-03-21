لعدم تسليم قوش.. الخرطوم تشكو القاهرة للوزراء العرب





دفعت الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية بشكوى عاجلة، لمجلس وزراء الدول العربية، احتجاجاً على رفض بعض الدول ضمنها مصر وعدم تعاونها واستجابتها لطلبات الحكومة السودانية بشأن تسليم الهاربين والمطلوبين لدى العدالة من قيادات النظام البائد. وأوضح النائب العام تاج السر الحبر ( بحسب الحراك السياسي) أن الخطوة تأتي في إطار تصعيد قضية الهاربين ضد الدول التي رفضت الاستجابة لطلبات السودان بشأن تسليمهم، من العمل المباشر إلى الاستعانة بمجلس وزراء الدول العربية لمعرفة موقف الدول الرافضة للهاربين لأنه لاتوجد محكمة يمكن أن يلجأ لها السودان حتى تحكم لها بإلقاء القبض على الهاربين. يذكر أن تسليم الهاربين نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان مثل الإنتربول واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية.

الخرطوم ( كوش نيوز)